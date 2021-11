Vacina Pfizer - Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF

Vacina PfizerGeovana Albuquerque/Agência Saúde DF

Publicado 12/11/2021 19:38

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, na noite desta sexta-feira, a antecipação da aplicação da segunda dose de Pfizer para pessoas com 12 anos ou mais. Segundo a pasta, a medida determina que o intervalo da segunda dose do imunizante passe de 12 semanas para 21 dias.

Também nesta sexta, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou um novo calendário para passaporte da vacina após a antecipação da dose da segunda dose da Pfizer para pessoas com 15 anos ou mais.

Agora, todas as pessoas a partir de 15 anos deverão apresentar seus comprovantes de vacinação com as duas doses para acessar locais públicos, como estádios esportivos, cinemas, teatros, museus, entre outros.

Os idosos de 61 anos ou mais deverão apresentar seus respectivos comprovantes com o ciclo vacinal completo, ou seja, com as duas doses da vacina contra a covid-19 mais a dose de reforço. Crianças e adolescentes menores de 15 anos não precisarão apresentar comprovante.