Programas atendem moradores do Norte e do Noroeste do estado do Rio de Janeirodivulgação

Publicado 12/11/2021 17:33

Rio - O Detran-RJ anunciou, nesta sexta-feira, que vai oferecer o serviço de vistoria itinerante para veículos em dez municípios do interior do estado até o fim do mês de novembro. A campanha começa na próxima terça-feira (16), com Rio Claro, na Região do Médio Paraíba. Segundo o departamento, a maioria dos municípios fica no Norte e Noroeste Fluminense.

O serviço, que foi retomado em julho, evita que os proprietários de veículos tenham de se deslocar a outras cidades, dando mais comodidade e praticidade aos moradores. Após Rio Claro, na próxima terça-feira, o ônibus segue para Cantagalo, na Região Serrana, na quarta (17) e em seguida para São Fidélis e São Francisco do Itabapoana, no Norte Fluminense, na quinta-feira (18).



Na semana seguinte, as cidades de Quissamã, Conceição de Macabu, Italva, Cardoso Moreira, Miracema e Santo Antônio de Pádua, é que devem receber o serviço itinerante.



De acordo com o Detran, na vistoria itinerante de veículos, os motoristas têm à disposição os serviços de transferência de propriedade, transferência de jurisdição, transferência de município, alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, baixa/inclusão de alienação, mudança de cor, mudança de endereço, retificação de dados, primeira licença, emplacamento e troca de placa para Mercosul, entre outros.

Quem quiser agendar previamente, pode fazer pelos canais de atendimento do órgão, no site (www.detran.rj.gov.br) ou pelos telefones, nos números (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 e (21) 3460-4042.



Confira o calendário:



16/11 – Rio Claro

17/11 – Cantagalo

18/11- São Fidélis

18/11 – São Francisco do Itabapoana

23/11 – Quissamã

23/11 – Conceição de Macabu

24/11 – Italva

24/11 – Cardoso Moreira

25 e 26/11 – Miracema

25 e 26/11 – Santo Antônio de Pádua