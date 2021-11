Gabriel Monteiro - Reprodução / Internet

Publicado 12/11/2021 15:34 | Atualizado 12/11/2021 15:38

Rio - Um médico da Unidade de Pronto Atendimento de Magalhães Bastos, Zona Oeste, denunciou ter sido ameaçado pelo vereador Gabriel Monteiro (PSD) e sua equipe de seguranças, na madrugada desta sexta-feira. O profissional estava em horário de descanso quando o parlamentar entrou na unidade de saúde buscando os médicos. Segundo ele, Monteiro e seus seguranças estavam armados e teriam constrangido a equipe.



"Eu fui tirar a minha hora e meia, as minhas duas horas, quando nós fomos abordados, com a total falta de respeito. Eu nunca imaginei na minha vida que eu seria acordado por pessoas armadas do meu lado. Não sou contra vistorias, acompanhar o funcionamento da unidade de saúde, mas não estamos falando disso", disse o médico, em entrevista ao RJ1, da TV Globo.



O médico usou seu celular para filmar o momento em que os seguranças do vereador o abordavam. Nas imagens, inclusive, Gabriel Monteiro chega a dizer que vai denunciar o médico no Ministério Público do Rio. A entrada do vereador aconteceu por volta das 4h da manhã.



No plantão, que estava tranquilo e sem pessoas aguardando atendimento, segundo nota da direção da UPA de Magalhães Bastos, dois médicos atendiam pacientes que davam entrada na unidade.



Em nota, a SMS informou que o vereador Gabriel Monteiro, "junto com sua equipe, entrou na unidade por volta das 4h da madrugada desta sexta-feira, armado". Ainda segundo a secretaria, não havia pacientes para serem atendidos na sala de espera.



Por isso, "o médico estava no seu horário de descanso e poderia ser acionado a qualquer hora, caso algum paciente desse entrada na unidade".



Procurada, a assessoria de imprensa do vereador não respondeu aos questionamentos sobre as denúncias do médico de que ele teria feito ameaças e abuso de autoridade.



A Câmara de Vereadores também foi procurada para se posicionar sobre a conduta, mas até a publicação dessa matéria nenhuma resposta foi enviada.

Recorrência

No último dia 9 de outubro, a direção do Instituto Municipal Philippe Pinel (IMPP), em Botafogo, na Zona Sul do Rio, denunciou uma 'visita de inspeção' realizada pelo vereador do Rio Gabriel Monteiro. A ida aconteceu no dia 6 daquele mês e, segundo a unidade psiquiátrica, Gabriel e sua comitiva teriam intimidado e constrangido funcionários, e ainda estiveram nas enfermarias gravando pacientes acometidos por transtornos mentais e em crise.

À época, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o caso seria encaminhado à Comissão Ética da Câmara de Vereadores.



Em uma nota de repúdio, a direção do IMPP narra como foi a a inspeção realizada pelo vereador. Segundo eles, Monteiro estaria armado com uma pistola na cintura e chegou ao local por volta das 14h da última quarta-feira, acompanhado de cerca de sete homens que integram sua comitiva. Esses homens estariam vestidos de preto e roupa camuflada.