Prefeitura lança licitação para recuperação da Orla Conde - Divulgação/ Prefeitura Rio

Prefeitura lança licitação para recuperação da Orla Conde Divulgação/ Prefeitura Rio

Publicado 12/11/2021 17:51

Rio - A Prefeitura do Rio lançou, nesta sexta-feira, um processo de licitação para recuperação dos 3,5 km da Orla Prefeito Luiz Paulo Conde, no Porto Maravilha. A contratação da empresa pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) é estimada em R$ 2 milhões e deve começar ainda neste ano.



Serão recuperados calçadas, praças e vias de serviço do Boulevard Olímpico em toda sua extensão; o paisagismo será recomposto; e mais de 300 novos balizadores serão instalados para coibir a circulação de veículos na Orla – principal causador dos danos no piso.



Uma vez iniciadas as intervenções, a expectativa é entregar a Orla renovada à população em quatro meses. Finalizado o trabalho a Cdurp fará novo contrato de manutenção do espaço. O contrato será gerenciado pelo corpo técnico da Cdurp, empresa da Prefeitura responsável pela revitalização do Porto.