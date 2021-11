Dr. Jairinho - Reprodução

Publicado 12/11/2021 17:43 | Atualizado 12/11/2021 17:57

Rio - O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) prorrogou, nesta quinta-feira (11), a suspensão do registro médico do ex-vereador Jairo Souza Santos Junior, o Dr. Jairinho. De acordo com o órgão, a medida se deu por possível infração ao Código de Ética Médica.

O Cremerj disse ainda que seu objetivo é "proteger a população e assegurar a boa prática médica no Rio de Janeiro".