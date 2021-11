Vinicius Matheus Barreto Teixeira foi preso por engano acusado de ser filho do traficante Messias Gomes Teixeira, conhecido como "Feio" - Divulgação

Publicado 12/11/2021 17:52 | Atualizado 12/11/2021 17:54

Rio - O músico Vinícius Matheus Barreto Teixeira, de 21 anos, vai realizar um culto no presídio José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio, onde esteve preso injustamente por nove dias. A celebração acontece neste sábado (13), quando se completa um mês de sua liberdade. O jovem foi confundido com o filho do traficante Messias Gomes Teixeira, conhecido como "Feio", de 42 anos, apontado como responsável pelo tráfico de drogas em uma comunidade de Niterói, na Região Metropolitana do Rio.De acordo com o inquérito da 76ª DP (Niterói), o filho do criminoso era quem recolhia o dinheiro do tráfico. A prisão ocorreu no dia 4 de outubro, quando Vinícius estava em seu trabalho, no município de Macaé, no Norte Fluminense, e foi abordado por uma equipe policial com um mandado de prisão. A confusão da Justiça se deu porque o pai do jovem tem o mesmo nome do traficante, que foi preso em julho de 2018, na Zona Norte da capital.