Macaense é preso injustamente após Justiça confundi-lo com filho de traficante do Rio que cumpre pena em presídio

Uma imagem pedindo que a justiça corrija seu erro, circula pelas redes sociais de MacaéReprodução/Instagram

Publicado 08/10/2021 11:11 | Atualizado 08/10/2021 19:06

Macaé - Uma infeliz coincidência privou a liberdade de Vinícius Matheus Barreto Teixeira, um jovem músico, de 22 anos, da cidade de Macaé. Segundo a família, Vinícius é inocente, e estava em seu trabalho, uma empresa de transporte do município, quando foi abordado por uma equipe policial, com um mandado de busca e apreensão, respondendo por crimes cometidos por outra pessoa, na região de Niterói e da capital.

De acordo com familiares e amigos do jovem, a confusão da justiça se deu por, o pai de Vinícius ter o mesmo nome e sobrenome de um traficante que já está preso, Messias Gomes Teixeira, o Feio, suspeito de chefiar o tráfico no Morro do Urubu, na Zona Norte do Rio. Ele foi capturado pela Polícia Militar em julho de 2018, no bairro Piedade, Zona Norte do Rio.

O filho do traficante "Feio" é procurado por associação ao tráfico de drogas, por assumir o comando do tráfico no Morro do Urubu, no Rio, no lugar do pai. Por conta dos homônimos entre o Messias, o Feio, e outro Messias Gomes Teixeira, de Macaé, a Justiça expediu um mandado solicitando a prisão de Vinicius. O erro judiciário provocou revolta na família de Vinicius e em toda a população macaense.

"Parece um absurdo, mas está acontecendo. A família segue aguardando uma decisão da justiça. Já foi impetrado o habeas corpus, que precisa ser assinado pela desembargadora. Ele é um rapaz do bem, que toca na igreja, trabalhador, não merecia estar passando por isso", afirmou Gésily de Souza Aguiar, prima do Vinícius.

"Apesar de tímido, Vinícius sempre foi muito sociável entre os amigos. Sua vida social sempre foi igreja, trabalho e casa. É muito triste essa situação", contou o líder religioso do jovem, Pr. Wandson Vieira.

Nas redes sociais, familiares e amigos da igreja que Vinícius frequenta, manifestam-se pela soltura do inocente. Uma imagem pedindo que a justiça corrija seu erro, circula pelos grupos de WhatsApp da cidade.

Vinícius foi levado para a 16ª Delegacia de Polícia Civil, da Barra da Tijuca, na última segunda-feira (4), por volta das 14h e se segue preso na Casa de Custódia de Benfica, no Rio de Janeiro.

Macaense é preso injustamente após Justiça confundi-lo com filho de traficante do Rio que cumpre pena em presídio