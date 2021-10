Paola e Sávio sempre foram alunos que buscaram mais do que a sala de aula proporcionava, participando de projetos de monitoria, pesquisa e extensão - Divulgação

Paola e Sávio sempre foram alunos que buscaram mais do que a sala de aula proporcionava, participando de projetos de monitoria, pesquisa e extensãoDivulgação

Publicado 04/10/2021 13:38 | Atualizado 04/10/2021 14:35

Macaé - Os alunos Sávio Baxter da Silva Souza, 23 anos, e Paola Soares Pessanha, 24 anos, ambos do curso de Licenciatura em Matemática, da Faculdade Professor Miguel Ângelo da Silva Santos (FeMASS), conquistaram a vaga de mestrado em Modelagem Computacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).



Sávio seguirá a linha de pesquisa em Matemática Aplicada e Computação Científica, e contou que a paixão pelo ensino da Matemática foi descoberta no decorrer do curso:

“Foram cinco anos de muito aprendizado acadêmico e de desenvolvimento pessoal. A coordenação do curso, tem contato direto com os alunos, o que ajuda bastante. A FeMASS me proporcionou momentos incríveis, como a participação do projeto de extensão, onde tive contato com os alunos da rede pública, através do Laboratório de Educação Matemática Professora Ana Kallef (LEMAK)", disse Sávio.



Nascida em Macaé, a mestranda Paola, estudou nos Cieps Maringá e Aroeira, além de ter frequentado o pré-vestibular social da Prefeitura de Macaé e do governo do Estado.



"Pensava em ser docente em Instituições de Ensino Superior. A FeMASS contribuiu de forma significativa, tanto no processo de ensino-aprendizagem quanto profissional. Tenho certeza que não vou parar por aqui, segundo Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que podemos usar para transformar o mundo. Esse foi o início de um sonho", contou.



“A aprovação de mais dois alunos em um mestrado, mostra que estamos no caminho certo. É importante ressaltar que tudo isso faz parte de um processo. Paola e Sávio sempre foram alunos que buscaram mais do que a sala de aula proporcionava, participando de projetos de monitoria, pesquisa e extensão. Esse processo da construção contínua do conhecimento é a receita do sucesso, fruto de muito trabalho, da organização didático-pedagógica e da excelência do nosso corpo docente. Desejo à Paola e Sávio êxito nessa nova trajetória e que aproveitem essa grande oportunidade de qualificação”, ressaltou Sérgio Gonçalves, coordenador do curso de Licenciatura em Matemática da FeMASS.