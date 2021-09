Marcos dos Santos Gonçalves, de 21 anos, entrou no estabelecimento com revólver calibre 38 em punho, segundo a polícia. - Foto: Divulgação/PCERJ.

Publicado 30/09/2021 15:06 | Atualizado 30/09/2021 15:07

MACAÉ - Um assaltante foi morto a tiros, na noite desta terça-feira (28), no bairro Miramar, em Macaé, no Norte Fluminense. Segundo a Polícia Militar (PM), Marcos dos Santos Gonçalves, de 21 anos, entrou em um estabelecimento localizado na Avenida Santos Moreira, junto com um comparsa, anunciando o assalto com um revólver calibre 38 em punho e recolhendo aparelhos celulares de diversos clientes que estavam no local.



Durante o roubo, o assaltante chegou a apontar a arma para a cabeça de uma menina de dois anos, filha do dono do estabelecimento. O homem, de 27 anos, reagiu em defesa da filha e atirou contra o criminoso, que foi atingido no tórax e morreu no local. O outro bandido conseguiu fugir. A equipe da perícia recolheu o revólver que o assaltante usou no confronto e a pistola calibre 9 mm, utilizada pelo proprietário do comércio.

Ainda conforme a PM, a arma do comerciante estava devidamente registrada e foi apreendida para ser periciada, mas posteriormente será entregue ao mesmo. O caso foi registrado na 123ª Delegacia Policial (123ª DP) como homicídio em razão de legitima defesa. O proprietário do estabelecimento responderá em liberdade.