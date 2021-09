Com os criminosos foi apreendido um revólver calibre 38 e o material produto do roubo: um cordão uma pulseira e um pingente de ouro. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

MACAÉ- Três homens foram presos, no início da madrugada desta quinta-feira (30) após assaltarem um homem no bairro Parque Aeroporto, em Macaé. De acordo com a Polícia Militar (PM), os agentes receberam informações de que o trio estaria a bordo de um veículo modelo HRV de cor branca.

Após buscas,R.N.R. de 28 anos, R. R. G. J. de 28 anos e W.C.D.S. de 23 anos ,foram localizados com o carro no bairro Aroeira. No interior no automóvel, foi apreendido um revólver calibre 38 e o material produto do roubo: um cordão uma pulseira e um pingente de ouro. Ainda segundo a PM, um dos presos, R. R. G. J., possuí cinco anotações criminais entre elas: roubo majorado e estupro.



Os criminosos foram encaminhados para a 123ª Delegacia Policial (123ª DP), autuados e permaneceram presos, aguardando transferência para o sistema penitenciário. O veículo foi apreendido e apresentado à Polícia Civil junto com o material roubado.