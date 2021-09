Depois de três semanas de curso, eles receberam o certificado e a carteira POP em solenidade, nesta segunda-feira (27) - Divulgação

Publicado 28/09/2021 10:00

Macaé - Vinte e quatro pescadores de Macaé concluíram o curso de Formação de Aquaviários – na categoria POP (Pescadores Profissionais nível de habilitação 1) e estão habilitados para a pesca com segurança no mar. Depois de três semanas de curso, eles receberam o certificado e a carteira POP em solenidade, nesta segunda-feira (27), no auditório do Paço Municipal (sede da prefeitura).

O curso foi oferecido, gratuitamente, pela Marinha do Brasil, em parceria com a Prefeitura de Macaé o que possibilitou ampliar o total de vagas que, inicialmente, seria de 15. Esta foi a primeira turma do ano. Os certificados e as carteiras foram entregues pelo prefeito Welberth Rezende e o comandante da Capitania dos Portos de Macaé, capitão de Fragata Luís Olavo Athayde Zúñiga.

“É uma felicidade estar aqui e orgulho dos nossos pescadores. Esta parceria da prefeitura e a Marinha do Brasil é importante para qualificar os pescadores e melhorar a cidade. Juntos, conseguimos avançar mais para regularizar esta atividade tão importante para o município”, destacou o prefeito. Ele lembrou que Macaé é um dos poucos municípios que oferece o Defeso Municipal aos pescadores para que tenham garantido o seu sustento durante o período de proibição da pesca; além de barco de apoio.

O município também está modernizando o sistema de rádio comunicação das embarcações com a base costeira o que agilizará a atividade e o contato dos familiares com os pescadores no mar. O Mercado de Peixes também tem recebido melhorias com reforço da limpeza e manutenção do prédio. “Tudo fruto do trabalho que vem desenvolvendo a Secretaria de Pesca junto com os pescadores para melhorar a qualidade de vida deles e de suas famílias, por consequência, da cidade”, acrescentou Welberth.

O comandante da Marinha falou da pesca como vocação natural de Macaé já bem antes da chegada da Petrobras. “Macaé é conhecida como a “Capital do Petróleo”, mas continua sendo a “Princesinha do Atlântico”, por isto, capacitar os pescadores para a pesca, com segurança no mar, mostra que estamos no caminho certo. Ele finalizou com um “bravo zulu” aos formandos em referência à expressão da Marinha que remete a uma tarefa que deu certo.

O capitão explicou que o curso destina-se a quem já atua na profissão, mas precisa da carteira para ser pescador profissional, conforme exigência da Marinha do Brasil. Os formandos do curso estão, agora, aptos a desempenhar a atividade em embarcação de pesca de qualquer tipo e porte no mar e deram um passo importante para obterem, posteriormente, a carteira PEP (pescador profissional especializado) para a pesca em alto mar.

Após a entrega do certificado e da carteira foi exibido vídeo dos pescadores durante as aulas no curso. Para Gleiciane de Jesus Santiago a mudança na sua vida será total a partir do curso: “Agora poderei ir tranquila para o mar acompanhando o meu companheiro na embarcação. Ele é pescador há mais de 15 anos e eu o auxilio na atividade dentro do barco”, disse.

Também participaram da solenidade o secretário municipal de Pesca, Jair Gomes de Barcelos Júnior; o presidente da Colônia de Pescadores, Luís Eduardo Gonçalves da Silva; e o vereador Alan Mansur, representante do Legislativo macaense.