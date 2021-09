Jucileia Azevedo Guedes, de 36 anos, era considerada foragida da Justiça e sua foto estava no Portal dos Procurados. - Foto: Divulgação.

Publicado 27/09/2021 21:21 | Atualizado 27/09/2021 21:23

MACAÉ - De acordo com os agentes, a criminosa, conhecida como "Pricila", foi localizada por equipes da Superintendência de Inteligência e Análise, da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, em ação conjunta com o Serviço Reservado do 32º Batalhão de Polícia Militar. Ela responde pelos crimes de associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

"A criminosa estava sendo monitorado pela SIA/CPP e pela 2º seção do 32° BPM que montaram uma operação de inteligência conseguindo prendê-la em uma lanchonete no Centro de Macaé. A acusada já havia sido presa em 2016 em Nova Friburgo, onde integrantes de sua quadrilha, foram capturados na posse de vasto material entorpecentes e armamento", afirma a PM.

Conforme as investigações, Jucileia tem ligação com traficantes das favelas Nova Holanda e Parque União. Após a prisão, a mulher foi apresentada na 123ª Delegacia Policial de Macaé (123ª DP) e, em seguida, encaminhada para uma unidade prisional, onde segue à disposição da Justiça. A criminosa foi condenada a oito anos de prisão em regime fechado.