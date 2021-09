A retirada dos lotes adquiridos no leilão está prevista para ocorrer nos dias 20, 21 e 22 de outubro, das 9h às 13h e das 14h às 16h - Divulgação/Pedro Ventura

A retirada dos lotes adquiridos no leilão está prevista para ocorrer nos dias 20, 21 e 22 de outubro, das 9h às 13h e das 14h às 16hDivulgação/Pedro Ventura

Publicado 27/09/2021 10:54 | Atualizado 27/09/2021 10:59

Macaé - A Prefeitura de Macaé realizará, no dia 5 de outubro, às 11h, um leilão online de 126 veículos - todos próprios municipais e que são classificados como antieconômicos ou sucatas para o público. Com isso, o município resgata valores para os cofres públicos.

Os interessados poderão conferir antecipadamente os veículos que fazem parte do leilão. A visitação pública será realizada nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, das 9h às 13h e das 14h às 16h, no GalpãoOs interessados poderão conferir antecipadamente os veículos que fazem parte do leilão, na Avenida Santos Moreira, 795, no Miramar; e também no Depósito Público, na Avenida Amaral Peixoto, s/n, no Barreto.

A retirada dos lotes adquiridos no leilão está prevista para ocorrer nos dias 20, 21 e 22 de outubro, das 9h às 13h e das 14h às 16h. Mais informações através do telefone (22) 2765-8700, ramais 315 e 317