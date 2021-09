Vítima, identificada como João Victor Soares de Oliveira, de 21 anos, era natural de Campos dos Goytacazes, e possuía duas anotações criminais. - Foto: Divulgação.

Vítima, identificada como João Victor Soares de Oliveira, de 21 anos, era natural de Campos dos Goytacazes, e possuía duas anotações criminais.Foto: Divulgação.

Publicado 25/09/2021 20:32 | Atualizado 25/09/2021 20:37

MACAÉ - Um homem foi morto a tiros, na madrugada deste sábado (25), no Lagomar, em Macaé. O crime aconteceu na esquina entre as ruas Projetada D e W5, por volta das 2 da manhã. Segundo a Polícia Militar (PM), uma viatura que fazia o patrulhamento na localidade foi acionada por populares que informaram sobre um possível homicídio.



No local, eles encontraram a vítima, identificada como João Victor Soares de Oliveira, de 21 anos, já sem vida e com diversas perfurações por arma de fogo no rosto. Nenhuma testemunha soube dar detalhes sobre o crime. A perícia esteve no local e removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) do município.



Ainda não há pistas sobre a motivação e autoria do assassinato. Ninguém foi preso. Ainda de acordo com a PM, João Victor era natural de Campos dos Goytacazes e possuía anotações criminais por tráfico e associação para o tráfico de drogas. O caso foi registrado na 123ª Delegacia Policial de Macaé (123ª DP), onde será investigado.