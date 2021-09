Processo Seletivo da Rede O Amigão, Cidade Universitária. Macaé/RJ - Divulgação/Moisés Bruno

Publicado 24/09/2021 09:29 | Atualizado 24/09/2021 09:38

Macaé - Candidatos a vagas das Lojas “O Amigão” realizaram, nesta quarta-feira (22), mais uma etapa do processo seletivo para a unidade que será inaugurada em novembro, no Centro de Macaé. O procedimento tem apoio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e traz 80 oportunidades de trabalho na empresa que atua no ramo de cama, mesa, banho e decoração.

Nesta etapa, os candidatos pré-selecionados realizam o preenchimento de ficha e passam pela entrevista com a representante do setor de RH das Lojas Amigão. A fase foi iniciada na segunda-feira (20) e segue até a sexta-feira (24) com interessados para as vagas de operador de caixa, vendedor, estoquista e fiscal de salão.

"O apoio neste processo seletivo, bem como no de outras redes que estão se instalando em Macaé atende uma necessidade das empresas, que estão com suas sedes em outras cidades, além de facilitar o acesso da população. A divulgação das vagas e o cadastro é feito pela secretaria, bem como a pré-seleção, a fim de identificar e encaminhar os candidatos que atendem os requisitos solicitados", detalha a secretária Adjunta de Trabalho e Renda, Sabrina Nunes, agradecendo ainda o suporte da Secretaria de Ensino Superior com a cessão de salas na Cidade Universitária para realização das entrevistas pelas empresas.

"Na próxima fase, os candidatos aprovados passarão por uma entrevista gerencial. A contratação será feita em outubro, com inauguração da loja em novembro deste ano", afirmou a representante das Lojas O Amigão, Danielle Cornejo.

A Secretaria Adjunta de Trabalho e Renda está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. A Central do Trabalhador fica na Rodovia Amaral Peixoto, s/n (em frente ao Estádio Cláudio Moacyr), Barra de Macaé, com atendimento das 8h às 17h. A consulta às vagas também pode ser feita pelo site: macae.rj.gov.br.