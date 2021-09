Durante a programação, especialistas do setor turístico darão palestras e os municípios participantes mostrarão seus atrativos culturais em tendas de exposição - Divulgação

Publicado 23/09/2021 08:00

Macaé - O segundo Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Costa do Sol, será na próxima quarta-feira, dia 29, no município de Macaé - RJ. Realizado pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura, o evento reunirá 13 municípios da região, no Royal Macaé Palace Hotel, das 9h às 18h.

O Forum contará com a presença do governador do Rio, Cláudio Castro, e do secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca. Durante a programação, especialistas do setor turístico darão palestras e os municípios participantes mostrarão seus atrativos culturais em tendas de exposição. Além disso, o evento contará com um palco com apresentações artísticas.

Gustavo Tutuca, secretário estadual de Turismo afirmou que, o Governo do Estado está focado em auxiliar os municípios, para que a retomada de turistas seja a mais positiva possível:

"Acredito que a Costa do Sol tem grande potencial para crescer ainda mais nesse setor. A região já oferece uma grande rede hoteleira e trabalha com turismo de lazer e de negócios em diversas cidades. E o Fórum é uma oportunidade de auxiliar os gestores municipais e empresários da região a ampliar suas possibilidades, de forma segura para todos", ressaltou.



Para o prefeito de Macaé, Welberth Rezende, o objetivo da gestão municipal é tornar Macaé uma cidade desenvolvida além do petróleo e gás. "O evento traz uma grande oportunidade de fomentar o setor turístico e, para Macaé, é um privilégio sediar um Fórum desse porte", destacou.

"Somos abençoados com nossa natureza. Nossa reconhecida gastronomia e rede hoteleira, a 2ª maior do Estado do Rio, é outro ponto favorável para o Turismo ser explorado em diversas vertentes. Festivais, seminários, feiras, já estão acontecendo e sendo planejados. A expectativa de recuperação pós impacto da Covid-19, são as melhores possíveis", afirmou Isabel Tuñas, presidente do Macaé Convention Bureau.

Confira a programação:

8h30 às 9h: Café de boas-vindas

9h às 9h40:

Composição da mesa e saudações de abertura:

- Welberth Porto de Rezende (Prefeito Municipal de Macaé)

- Cláudio Castro (Governador do Estado do Rio de Janeiro)

- Gustavo Tutuca (Secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro)

- Sérgio Ricardo Almeida (Presidente da TURISRIO)

- Antônio Florêncio de Queiroz Júnior (Presidente da FECOMÉRCIO)

- Demais autoridades do setor público e privado

Apresentação de filme da Região Costa do Sol

9h40 às 10h15:

Palestra: “Ações e Eventos: retomando a força do turismo fluminense”

- Gustavo Tutuca (Secretário de Estado de Turismo)

10h15 às 11h:



Palestra: “Negócios e Turismo: oportunidades de consolidação dos destinos brasileiros em tempos de pós-pandemia”

- Guilherme Paulus (Sócio fundador da CVC e do GJP Hotels & Resorts)

Participação: Luiz Strauss (Presidente da ABAV-RJ)

11h às 11h30:

Assinatura de Termos de Cooperação com as Prefeituras;

Entrega da Carta do Condetur ao Governador do Estado RJ.



11h30 às 12h15:



Palestra: “Sem tempo a perder: a construção do estado que queremos”

- Cláudio Castro (Governador do Rio de Janeiro)

12h15 às 13h30: Almoço

13h30 às 14h:

Roda de Conversa: “A importância da regionalização para promoção dos destinos turísticos”

- Valéria Lima (Diretora de Gestão e Desenvolvimento da SETUR)

- Marco Navega (Presidente do CONDETUR)

- Leonardo Anderson da Silva (Presidente do FEST)

Mediação - Luiz André Alzer - Jornal “O Dia”

14h às 15h15:

Mesa: “Empreender em Turismo: desafios e oportunidades”

- Isabel Tunas (Presidente do Macaé Convention & Visitors Bureau)

- Flávio Gueiros (Consultor SEBRAE)

- Apresentação de cases de sucesso

Mediação - Luiz André Alzer - Jornal “O Dia”

15h15 às 16h:

Palestra Âncora: “Talento, determinação e foco: novos tempos, novas oportunidades”

- Bernardinho (Embaixador do Esporte SESC RJ - FECOMÉRCIO RJ)

Condução de perguntas - Luiz André Alzer - Jornal “O Dia”

16h às 16h45:

Painel: “Agenda de Negócios em Turismo: fontes de financiamento”

- AGERIO; CEF; SICOOB

Mediação: Guilherme Reche (Coordenador Regional do SEBRAE)

16h45 às 17h30:

Mesa: “A importância do calendário de eventos para a promoção turística”

- Marcelo Monfort (Subsecretário de Grandes Eventos do Estado do Rio de Janeiro)

Apresentação de experiências:

- Ivan Martinho (CEO WSL Latin América)

- Stenio Mattos (Azul produções Artísticas) e Aurora Siqueira (Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras)

- Alexandre Verdade (Produtor do Degusta Búzios)

Mediação - Luiz André Alzer - Jornal “O Dia”

17h30: Encerramento do evento

- Secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca