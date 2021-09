A Portaria do Ministério da Saúde (nº1.752/2005) determina que todo hospital que possui mais de 80 leitos deve ter uma Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, formada por psicólogo, assistente social e médicos - Divulgação

Publicado 21/09/2021 08:00

Macaé - Equipes de todos os setores do Hospital Público de Macaé (HPM) estarão recebendo, até outubro, uma capacitação sobre captação de órgãos e tecidos, no auditório do Centro de Educação Continuada. O objetivo principal é montar uma equipe que vai atuar na Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIDHOTT) no município.



Na última sexta-feira (17), o treinamento foi destinado aos coordenadores de enfermagem. A enfermeira do Programa Estadual de Transplante da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Cynthia Martins Mendes, apresentou os principais pontos da busca ativa para um possível doador de órgãos e tecidos.



"Falamos como identificar um possível doador de órgãos, como proceder na abertura de protocolo para identificar a morte encefálica, entre outros temas", ressaltou.



Ela acrescentou ainda que a finalidade também é ajudar a diminuir a lista de espera de pacientes que aguardam a doação de órgãos. Cynthia explica que o programa atende a todos os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, com uma grande demanda.



Para a coordenadora geral de enfermagem do município, Natália Antunes, a capacitação é importante para todos os profissionais do HPM. "A intenção é que todos os profissionais possam conhecer sobre o assunto, para que possamos montar uma equipe capacitada para atuar na comissão", explicou.

Procedimento



O procedimento de captação de órgãos precisa ser feito por várias equipes especializadas, após a constatação da morte cerebral também por uma equipe de médicos. Quando isso ocorre, os integrantes da CIHDOTT conversam com os familiares para saber se eles autorizam a doação.



A Portaria do Ministério da Saúde (nº1.752/2005) determina que todo hospital que possui mais de 80 leitos deve ter uma Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, formada por psicólogo, assistente social e médicos.