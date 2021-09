Para a família da adolescente, reencontrar com a jovem foi uma sensação de alívio e fim de desespero - Reprodução Instagram

Publicado 20/09/2021 11:34 | Atualizado 20/09/2021 12:04

Macaé - A adolescente de 14 anos, Kristayne Muniz Sabido, que tinha fugido de casa no último sábado (18), foi encontrada pela família neste domingo (19), por volta das 23h, no Terminal Central.

Segundo a família da jovem, ela foi vista no Campo D'Oeste, com duas mulheres e fez contato pela rede social avisando que iria encontrar com a tia no Terminal Central.



A mãe e o padrasto de Kris contaram que, há poucos dias atrás, descobriram que a adolescente tinha um celular escondido, com perfis fakes no Instagram e mantinha alguns relacionamentos virtuais. Nesses perfis, ela se passava como uma mulher mais velha, com nomes e fotos falsas. Os responsáveis pegaram o celular e deletaram as contas. Motivo que levou a jovem sair de casa.



Com a mobilização do seu paradeiro, a adolescente fez contato pela rede social, por meio de outro perfil fake, o “@juli.amollyna”. Dizendo estar na casa de uma amiga, "Maju", no bairro Parque Aeroporto, e que estava saindo para a casa da prima de Maju, nos Cavaleiros. Para a família, a jovem mentiu:



“Ela disse que estava nos Cavaleiros, e que a mãe de uma amiga ia pagar um uber pra ela voltar. Mas, ela estava no Campo D'Oeste. Marcou com a gente no Terminal Central, fomos lá e a buscamos", afirmou o padrasto da adolescente, Allan Mesquita.

Nas mensagens, Kristayne afirmou querer ficar um pouco quieta, sem ver ninguém. “Acalma, eu só quero ficar sozinha. Não quero ver ninguém aí de casa. Estou muito culpada por tudo…", disse a jovem na conversa com sua tia. Se recusando a passar o endereço e o número de telefone da suposta amiga.

Para a família da adolescente, reencontrar com a jovem foi uma sensação de alívio e fim de desespero:

"Gostaria de agradecer a todos pela ajuda compartilhando, pessoas que me ligaram preocupados. Uma pessoa que me ligou e disse que tinha visto minha filha pelo Campo D'Oeste, eu fui pra lá, rodei tudo, todas as pessoas a viram, mas não sabiam a casa que estava. Hoje, às 17h ela entrou em contato com a tia dizendo que estava bem, a tia conversou com ela, e ela disse que estava com vergonha de voltar, mas a tia pediu e ela disse que ia encontrar com a tia dela no Terminal Central. O motivo da fuga é porque eu tomei o celular dela. Muito obrigada a todos por compartilhar! Meu cotação é grato a cada um de vocês!", postou sua mãe, na rede social.