Na ação foram apreendidos: pistola Glock 9mm, um rádio transmissor e além de farto material entorpecente. - Foto: Divulgação.

Publicado 17/09/2021 19:17 | Atualizado 17/09/2021 19:21

MACAÉ - Um homem acusado de envolvimento com o tráfico de drogas foi baleado durante um confronto armado com a Polícia Militar (PM) na comunidade Nova Holanda, em Macaé, na tarde desta sexta-feira (17).

Segundo a PM, equipes o Grupamento de Ações Táticas (GAT I e II) e do Serviço Reservado (P2), foram verificar uma denúncia sobre elementos armados que estavam traficando na comunidade, quando foram recebidos a tiros e revidaram, dando início ao confronto.



Ao cessar fogo, um criminoso identificado como M.S.S., de 21 anos, foi capturado com uma pistola Glock 9mm, um coldre, 173 buchas de maconha, 336 papelotes de cocaína, dois aparelhos celulares e dois rádios transmissores. Ele foi baleado no cotovelo e socorrido para o Hospital Público Municipal (HPM), não corre risco de morte, de acordo com a PM.

A polícia informou que ele possui uma anotação por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Um adolescente, de 17 anos, também foi apreendido com drogas e um rádio transmissor durante a operação. Ele foi encaminhado para a 123ª Delegacia Policial (123ª DP) e autuado por crime análogo ao tráfico de drogas.