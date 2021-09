Para receber a primeira dose, as pessoas devem apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência, CPF ou Cartão do SUS - Divulgação

Publicado 17/09/2021 01:05

Macaé - Os pólos de vacinação contra a Covid-19 realizam, nesta sexta-feira (17), a repescagem de aplicação da Primeira Dose para o público geral acima de 30 anos. A vacinação ocorrerá no período da manhã, apenas nos polos: Colégio Estadual Matias Neto (Centro), Grêmio Recreativo Escola de Samba Império da Barra (Fronteira) e na Paróquia São José Operário (Parque Aeroporto).



Para receber a primeira dose, as pessoas acima de 30 anos devem apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência, CPF ou Cartão do SUS.



A Secretaria Municipal de Saúde orienta também a população que apresente o QR-Code impresso do pré-cadastro de vacinação em link disponível no portal oficial da prefeitura de Macaé.



O calendário de vacinação contra a Covid-19 está disponível nas redes sociais e no portal da prefeitura de Macaé.



Adolescentes



A vacinação da primeira dose dos adolescentes de 14, 13 e 12 anos, prevista para acontecer nesta sexta-feira (17) e sábado (18), está suspensa em Macaé após determinação do Ministério da Saúde.



A medida segue a Nota Informativa nº 01 do Ministério lançada quarta-feira (15), porém repassada nesta quinta-feira (16) pela Secretaria Estadual de Saúde à Secretaria Municipal de Saúde.