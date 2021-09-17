Para receber a primeira dose, as pessoas devem apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência, CPF ou Cartão do SUSDivulgação
Para receber a primeira dose, as pessoas acima de 30 anos devem apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência, CPF ou Cartão do SUS.
O calendário de vacinação contra a Covid-19 está disponível nas redes sociais e no portal da prefeitura de Macaé.
Adolescentes
A vacinação da primeira dose dos adolescentes de 14, 13 e 12 anos, prevista para acontecer nesta sexta-feira (17) e sábado (18), está suspensa em Macaé após determinação do Ministério da Saúde.
A medida segue a Nota Informativa nº 01 do Ministério lançada quarta-feira (15), porém repassada nesta quinta-feira (16) pela Secretaria Estadual de Saúde à Secretaria Municipal de Saúde.
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