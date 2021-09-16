Para receber a primeira dose, os adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveisDivulgação
Macaé suspende vacinação de adolescentes após determinação do Ministério da Saúde
A sequência da vacinação contra a Covid-19 será apenas para adolescentes de 17 a 12 anos dos grupos prioritários
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Prefeitura de Macaé divulga listagem do Bolsa Alimentação
Direcionada apenas para os alunos das 18 escolas que ainda passam por processo de adequação para o retorno presencial
Bandidos da facção ADA exibem armas em vídeo, no bairro Lagomar
Macaenses viveram momentos de tensão nesta segunda-feira (13)
Nave Enel estaciona em Macaé para incentivar consumo consciente
A ação contará com sensibilização, palestra lúdica e visitação à Nave Enel
Menores são apreendidos com drogas após atirarem contra a PM em Macaé
Segundo a PM, durante buscas em um terreno baldio por onde parte do grupo se evadiu, foram encontradas: munições deflagradas e intactas, um carregador de pistola e três aparelhos celulares
Contas do ex-prefeito de Macaé, Dr. Aluízio, são reprovadas pela Câmara
A decisão torna Aluízio inelegível por oito anos
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