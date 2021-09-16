Para receber a primeira dose, os adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis - Divulgação

Para receber a primeira dose, os adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveisDivulgação

Publicado 16/09/2021 08:00 | Atualizado 17/09/2021 00:55

Macaé - O calendário de vacinação da Primeira Dose contra a Covid-19 para adolescentes de 14, 13 e 12 anos, previsto para acontecer nesta sexta-feira (17) e sábado (18), está suspenso em Macaé após determinação do Ministério da Saúde.

A medida segue a Nota Informativa nº 01 do Ministério da Saúde lançada quarta-feira (15), porém repassada nesta quinta-feira (16) pela Secretaria Estadual de Saúde à Secretaria Municipal de Saúde.

A nota determina a sequência da vacinação contra a Covid-19 apenas para adolescentes de 17 a 12 anos dos grupos prioritários (privados de liberdade, deficientes permanentes e comorbidades descritas no Plano Nacional de Imunização).

A Secretaria Municipal de Saúde informa que aguarda novas orientações da Secretaria Estadual de Saúde para seguir o calendário de vacinação contra a Covid-19 para o público desta faixa-etária.