Os núcleos de atendimento para quem perdeu o Comprovante de Vacinação foram montados nesta segunda-feira (13) na Casa da VacinaDivulgação

Macaé - A Secretaria Municipal de Saúde inicia, a partir desta terça-feira (14), os atendimentos para atualização do Cartão de Vacinação contra a Covid-19. O serviço é direcionado para as pessoas que já receberam a Primeira, ou Segunda, ou Dose Única em Macaé até junho, que perderam o comprovante de imunização.

Já a atualização dos dados no Sistema de Informação do Plano Nacional de Imunização (SI-PNI), que alimenta o aplicativo do Conecte-SUS, será solicitada pelo e-mail: [email protected]

Os núcleos de atendimento para quem perdeu o Comprovante de Vacinação foram montados nesta segunda-feira (13) na Casa da Vacina, que realizará o atendimento das 8h às 16h, e no Centro de Especialidades Médicas Dona Alba, no horário de 13h às 17h.

Para quem perdeu o Comprovante de Vacinação é preciso ir a um dos núcleos de atendimento, apresentar documento de identificação com foto e CPF.



Segundo a equipe da Saúde, o prazo de atualização dos dados é de 48h após a solicitação enviada por e-mail. Já as pessoas vacinadas até junho e que possuem o Comprovante de Vacinação, que ainda não têm registro no aplicativo Conecte-SUS, mas precisam do sistema por questões pessoais, podem solicitar a atualização dos dados no SI-PNI através do e-mail [email protected] É necessário anexar a foto do Comprovante e também do documento de identificação com foto e CPF.

Já as pessoas que receberam doses da vacina contra a Covid-19 após junho devem aguardar o lançamento dos dados no sistema do SI-PNI.