A responsabilidade de controlar o acesso dos seus frequentadores, ficará por conta dos estabelecimentos - Divulgação/Bruno Campos

Publicado 11/09/2021 08:33

Macaé - O novo decreto nº 221/2021 publicado nesta sexta-feira (10), assinado pelo prefeito de Macaé, Welberth Rezende, torna obrigatório, a partir do dia 20 de setembro, a comprovação da vacinação contra a Covid-19, para o acesso e a permanência de maiores de 18 anos em locais públicos e privados, de uso coletivo, no município.





O 'Passaporte da Vacina' deverá estar de acordo com a idade da pessoa e o cronograma oficial de imunização da Secretaria de Saúde de Macaé (disponível no site da prefeitura: O objetivo da medida sanitária é assegurar com efetividade a vacinação de toda a população, e consequentemente, à diminuição do contágio do novo Coronavírus.deverá estar de acordo com a idade da pessoa e o cronograma oficial de imunização da Secretaria de Saúde de Macaé (disponível no site da prefeitura: www.macae.rj.gov.br ). Para a conferência, além do comprovante, o cidadão também deverá apresentar um documento oficial de identificação civil original com foto.

A responsabilidade de controlar o acesso dos seus frequentadores, ficará por conta dos estabelecimentos. Para facilitar a nova medida adotada, os comércios e instituições deverão manter um informativo visível, com as exigências do decreto.

Os programas sociais do município ( como por exemplo, o Bolsa Atleta ), também só aceitarão maiores de 18 anos vacinados contra a Covid-19, com exceção das situações médicas devidamente justificadas.

O médico pneumologista, conhecido e respeitado na cidade, Dr. Gleison Guimarães, publicou a novidade em sua rede social: "...O passaporte é uma estratégia importante para ampliar o número de vacinados contra a Covid-19 e salvar vidas... Comente o que achou dessa estratégia adotada em muitos locais do mundo!?", postou no seu perfil do Instagram.

Nos comentários, uma internauta disse que, a notícia é excelente, pois vacina é um bem coletivo para proteção de todos. Outra afirmou que a medida é ditatorial e lamentável.

As condições para acesso e permanência previstas se aplicam aos seguintes locais:



I - Redes hoteleiras;



II - operadoras de planos de saúde;



III - agências/lojas de atendimento ao público de concessionárias de serviços públicos sediadas no Município de Macaé;



IV - locadoras de veículos automotores;



V - centros de treinamento em saúde e segurança para o setor de óleo e gás;



VI - salões de cabeleireiro e barbearias;



VII - autoescolas;



VIII - restaurantes e bares;



IX - shopping center, cinemas, teatros, circos e parque de diversão;



X - academias, clubes sociais, estádios, ginásios esportivos e similares;



XI - cursos profissionalizantes e complementares (extracurriculares);



XII - concessionárias e agências de veículos automotores;



Os programas sociais do município (como por exemplo, o Bolsa Atleta), também só aceitarão maiores de 18 anos vacinados contra a Covid-19 Divulgação

Consequências do descumprimento - A fiscalização será realizada pela Coordenadoria Especial de Posturas e Coordenadoria Especial de Vigilância Sanitária. Os estabelecimentos que descumprirem as diligências do decreto, serão notificados para adequação, interdição, aplicação de multa e/ou cassação do alvará, conforme o caso, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades, nos termos da legislação aplicável.