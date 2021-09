O futuro endereço do Hospital Macaé D'Or, fica na Avenida Aloísio da Silva Gomes, bairro da Glória - Divulgação/Planta do Projeto Rede D'or

Publicado 10/09/2021 07:00

Macaé - Representantes da Rede Dor, receberam, recentemente, o alvará de construção da unidade da rede em Macaé. A estimativa de R$ 238 milhões em investimentos, proporcionará ao município a geração de 1,5 mil novos postos de trabalho durante a obra e mil empregos diretos na operação do hospital.

A unidade São Lucas, provavelmente, vai se transformar em atendimento ambulatorial e diagnóstico e na Rede D'Or poderemos atender toda a região em alta complexidade. O futuro endereço do Hospital Macaé D'Or, fica na Avenida Aloísio da Silva Gomes, bairro da Glória.

O prefeito Welberth Rezende comentou que a instalação da Rede Dor em Macaé, mostra o momento de desenvolvimento que a cidade está passando:

"Estamos recebendo um novo porto, avançamos no arranjo de gás natural e no aeroporto, novas termelétricas serão construídas, hipermercados, teremos novos leilões (de petróleo) em Brasília, somos uma das cidades que mais investe em saúde do Brasil, per capita. Estamos implantando um município com condição e estrutura para receber grandes negócios", afirmou o prefeito.



De acordo com a direção do hospital, a rede comprou o terreno de 26 mil metros quadrados e nos próximos dois meses começa a construção. A unidade será um hospital geral com todas as especialidades. Serão 150 leitos no primeiro momento com possibilidade de expansão para 200 leitos. A previsão de construção da unidade é de dois anos.



O ISS gerado pela operação será de R$ 7 milhões e o ISS gerado pela obra será de cerca de R$ 1 milhão. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Viana, o empreendimento é mais uma grande conquista para o município. "É muito importante o investimento de R$ 238 milhões para a cidade, através das secretarias agindo conjuntamente", destacou Viana. Participaram da entrega do alvará os secretários de Ambiente e Sustentabilidade, José Vasconcelos de Luna Júnior, o Juninho, e da Casa Civil, Luciano Diniz, e representantes da Secretaria de Infraestrutura.