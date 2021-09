A campanha "Vacinação Solidária" arrecada de alimentos não perecíveis, nos polos fixos de aplicação das doses das vacinas contra a Covid-19, em Macaé - Divulgação/Ana Chaffin e Jaqueline Carvalho

Publicado 10/09/2021 06:00

Macaé - Entidades assistenciais, organizações religiosas e associações sem fins lucrativos já podem se inscrever para receberem doações de alimentos arrecadados na campanha "Vacinação Solidária". Todos os requisitos a respeito do processo de credenciamento estão descritos no Chamamento Público nº 01/2021, publicado na edição online do Diário Oficial do Município no dia 1º de setembro.

As instituições interessadas em distribuir os alimentos deverão se credenciar na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade até o próximo dia 10 de setembro, sempre das 9h às 17h. O endereço é Avenida Lacerda Agostinho, Linha Azul, 477, Bairro Virgem Santa.

Os documentos necessários são: prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; documentos de identificação com foto e CPF do representante legal da Instituição; cópia de estatuto em vigor, registrado em cartório de títulos e documentos, se for o caso; cópia da ata da última eleição atualizada e registrada em cartório de títulos e documentos; cópia de comprovante de endereço; declaração de ciência e concordância com as condições contidas no Chamamento Público.

O resultado estará disponível a partir do próximo dia 11, no portal oficial da Prefeitura de Macaé. A convocação ocorrerá após a divulgação da relação das instituições credenciadas. A retirada dos gêneros alimentícios deverá ser previamente agendada junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade, em conjunto com a Comissão de Credenciamento, Avaliação e Fiscalização.

A campanha "Vacinação Solidária" foi lançada oficialmente no dia 18 de maio. A iniciativa consiste na arrecadação de alimentos não perecíveis, nos polos fixos de aplicação das doses das vacinas contra a Covid-19.