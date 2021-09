Os pedidos fazem referência a diferentes localidades da cidade e contaram com o apoio integral dos parlamentares em plenário - Divulgação/Tiago Ferreira

Publicado 09/09/2021 11:35 | Atualizado 09/09/2021 12:15

Macaé - Foram aprovados na sessão desta quarta-feira (8), na Câmara Municipal de Macaé, requerimentos que levam as demandas da população por novas ciclovias e iluminação pública ao prefeito Welberth Rezende (Cidadania). Os pedidos fazem referência a diferentes localidades da cidade e contaram com o apoio integral dos parlamentares em plenário.

O primeiro requerimento aprovado nesse sentido foi de Rafael Amorin (PDT), que solicitou ao Executivo informações sobre a próxima etapa do Plano Municipal Cicloviário, assim como o percentual já construído, a designação dos locais que receberão novas ciclovias e a previsão de conclusão. “O plano foi aprovado em 2018. De lá pra cá, cresceu o número de ciclistas e aumentou a relevância da obra. Pedi ainda a inclusão de um trecho da rodovia Norte-Sul e do acesso ao Terminal Cehab”, destacou o autor.

Depois de Rafael, foi a vez de George Jardim (PSDB) pleitear a construção de uma ciclovia na RJ 162 entre Córrego do Ouro e Glicério, atendendo também à Região Serrana. “Gostaria que a construção desse trecho de ciclovia fosse estendida até o Frade e incluísse ainda o acesso às localidades de Bicuda Grande, Bicuda Pequena e Areia Branca. Nessas estradas não existe acostamento. Então, o ciclista é obrigado a se arriscar na disputa de um espaço com os veículos no asfalto”, acrescentou George.

Ao final da sessão, o presidente Cesinha (Pros) solicitou por meio de indicação a substituição da iluminação pública do bairro Jardim Vitória por lâmpadas de LED. Ele aproveitou para denunciar a escuridão que acomete essa e outras localidades. “Sabemos que o processo licitatório está em curso, mas peço uma atenção especial na iluminação de bairros como a Aroeira, pois disso depende a segurança pública dos moradores”.

A iniciativa de Cesinha levou outros vereadores a se manifestarem. Edson Chiquini (PSD) pediu atenção especial para a iluminação do Calçadão que, segundo ele, está com 49 lâmpadas queimadas. Alan Mansur (Cidadania) disse que o mesmo acontece na Avenida Rui Barbosa, que está com vários trechos escuros. Tico Jardim (Pros) informou que toda a Região Serrana sofre com o problema. Contudo, “o Posto do Siqueira, ponto final do ônibus em Serra da Cruz, está em completa escuridão”. Rafael Amorin (PDT) lembrou da Orla dos Cavaleiros e George Jardim (PSDB), do Sana e Cabeceira do Sana, que também convivem com a escuridão.