O Sindicato dos Bancários de Macaé e Região doou 70 cestas básicas, contabilizando mais de uma tonelada de alimentos - Divulgação/Rui Porto Filho

Publicado 07/09/2021 17:00

Macaé - Despertando a solidariedade do macaense, a Campanha de Vacinação Solidária tem ganhado mais adeptos. O Sindicato dos Bancários de Macaé e Região doou 70 cestas básicas, contabilizando mais de uma tonelada de alimentos.

"É gratificante participar de um projeto desse. Estamos interagindo com a sociedade em um momento tão difícil, onde muitos perderam seus empregos. É importante poder ajudar", disse o secretário de Promoção Social do Sindicato, Marcos Leal.

"Os alimentos estão chegando, as pessoas querem doar. É com grande satisfação que vemos a solidariedade do povo macaense e a preocupação com quem mais necessita", disse a primeira-dama do município, Quelen Rezende.

Presente à entrega, o diretor de Bancos Públicos da Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo (Fetraf RJ/ES), Danilo Funke Leme, ressaltou que a iniciativa veio dos próprios bancários.

A Campanha Vacinação Solidária segue arrecadando alimentos nos polos fixos de vacinação na região central da cidade, além de polos da Estratégia de Saúde da Família (ESF) na Serra de Macaé.