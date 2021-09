O objetivo é criar um trabalho permanente de forma preventiva e ostensiva - Divulgação

O objetivo é criar um trabalho permanente de forma preventiva e ostensivaDivulgação

Publicado 07/09/2021 12:00

Macaé - Uma reunião realizada nesta sexta-feira (3) no 32º Batalhão de Polícia Militar definiu o reforço da segurança na região serrana de Macaé. O encontro entre o Comandante da unidade, o coronel Fábio Corrêa, o vereador Tico Jardim e representantes da Prefeitura de Macaé: secretário de Ordem Pública, Alan de Oliveira; o de Interior, Rodrigo Franco Curvelo e o subsecretário de Ambiente, César Romero traçou a adoção de medidas que já começam prevendo o aumento da procura pelos distritos e localidades, por conta do feriadão de 7 de setembro.

Segundo o secretário de Ordem Pública, durante o encontro, foi acordado o reforço no policiamento pela Polícia Militar, além do aumento do efetivo de guardas municipais em diferentes pontos da serra. O objetivo é criar um trabalho permanente de forma preventiva e ostensiva.

“A Ordem Pública, através da Guarda Municipal, tem se mantido presente na região serrana com constantes operações. É uma área que tem sempre a nossa atenção, principalmente em períodos de grande atração de pessoas, como em feriados, além da nossa atuação no cotidiano, buscando, em apoio ao trabalho da Polícia Militar, contribuir para a segurança da população, trabalho este que será aprimorado a partir das definições nessa reunião”, afirmou.

Ainda de acordo com Alan, além do reforço da atuação, outras medidas serão planejadas a fim de atender outras demandas dos moradores da serra. “Temos novas reuniões agendadas e a ideia é estarmos sempre atentos e dispostos a contribuir para que toda a população de Macaé, tanto no perímetro urbano, quanto na região serrana, possa contar com o trabalho presente das forças de segurança em seu dia a dia”, finalizou.