Neste sábado (4), a equipe da Secretaria municipal de Cultura realizou o processo final de limpeza do hall de acesso às galerias - Divulgação

Neste sábado (4), a equipe da Secretaria municipal de Cultura realizou o processo final de limpeza do hall de acesso às galeriasDivulgação

Publicado 06/09/2021 17:00

Macaé - Os artistas locais contarão em breve com a reabertura da galeria de exposições situada na entrada do Teatro Municipal.

O trabalho de reforma e higienização dos espaços já está sendo finalizado, e inclui nova pintura nas áreas de exposições das obras, manutenção da rede de iluminação e troca de todo o sistema de segurança.

Neste sábado (4), a equipe da Secretaria municipal de Cultura realizou o processo final de limpeza do hall de acesso às galerias.

“Aos poucos e através do diálogo vamos reiniciar as atividades nos polos de cultura da cidade, respeitando todos os protocolos sanitários de enfrentamento à pandemia. Uma das nossas prioridades é garantir aos nossos artistas locais a retomada de suas atividades, com exposições e eventos que possam promover a integração junto a nossa cidade”, destacou o Secretário municipal de Cultura, Leandro Mussi.

A expectativa é que a galeria de exposições do Teatro Municipal seja reaberta ainda neste mês.