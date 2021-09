A Secretaria Municipal de Saúde orienta a impressão do QR-Code do pré-cadastrado da vacinação em link disponível no site oficial da prefeitura - Divulgação

Publicado 06/09/2021 07:00

Macaé - A vacinação contra a Covid- 19 para adolescentes com comorbidades acima dos 12 anos será realizada na quarta-feira (8) no período da manhã. A estratégia é definida com base no atual quantitativo de doses da vacina Pfizer entregues pelo governo do Estado.



Os adolescentes desta faixa etária que pertencem a este público prioritário deve seguir aos polos de vacinação, fixos ou unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF) na Serra, acompanhados dos pais e responsáveis. A vacinação ocorrerá no período da manhã.



Para os adolescentes com comorbidades serão necessários à apresentação de documento de identificação com foto, CPF ou Cartão do SUS e Comprovante de residência, além de original e cópia do laudo ou atestado médico com nome e indicativo da doença por extenso com o Código Internacional de Doenças (CID), ou receita com prescrição de uso contínuo com data a partir de maio de 2020.



A Secretaria Municipal de Saúde orienta também a impressão do QR-Code do pré-cadastrado da vacinação em link disponível no site oficial da prefeitura.



A Secretaria municipal de Saúde aguarda a confirmação do governo do Estado para entrega de renova remessa de vacinas da Pfizer para Primeira Dose e garantir a continuidade da vacinação contra a Covid-19 para os adolescentes de 17 a 12 anos sem comorbidades.