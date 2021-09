Saúde orienta os pais e responsáveis dos adolescentes desta faixa etária com comorbidades a preparar a documentação necessária para a aplicação da Primeira Dose - Divulgação

Publicado 02/09/2021 11:00

Macaé - A Secretaria Municipal de Saúde prevê a aplicação da Primeira Dose contra a COVID-19 para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades descritas no Plano Nacional de Imunização (PNI) nesta sexta-feira (3), diante da expectativa do governo do Estado de efetuar nesta quinta-feira (2) entrega de nova remessa de vacinas da Pfizer. É preciso aguardar a divulgação do calendário que só será lançado após a confirmação de entrega das doses.



A Saúde orienta os pais e responsáveis dos adolescentes desta faixa etária com comorbidades a preparar a documentação necessária para a aplicação da Primeira Dose. A vacinação prevista para a sexta também atenderá a gestantes e puérperas (até 45 dias de pós-parto) abaixo dos 18 anos.Para os adolescentes com comorbidades serão necessários a apresentação de documento de identificação com foto, CPF ou Cartão do SUS e Comprovante de residência, além de original e cópia do laudo ou atestado médico com nome e indicativo da doença por extenso com o Código Internacional de Doenças (CID), ou receita com prescrição de uso contínuo com data a partir de maio de 2020.Para a vacinação das gestantes e puérperas (até 45 dias de pós-parto) abaixo de 18 anos, será necessária a apresentação de: documento de identidade com foto, CPF ou Cartão do SUS, comprovante de residência, além de cartão de pré-natal, ou declaração do profissional que acompanha a mulher ou criança, ou caderneta de saúde da criança, ou Declaração de Nascido Vivo, ou Certidão de Nascimento ou documento de alta do serviço em que aconteceu o parto.A Saúde orienta também a impressão do QR-Code do pré-cadastrado da vacinação em link disponível no site oficial da prefeitura.