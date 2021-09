PROMAR reuniu autoridades do Governo Estadual, Federal, Marinha do Brasil, empresas públicas e privadas como a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Agência Nacional do Petróleo (ANP), Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP) e Perenco - Divulgação/Bruno Campos

PROMAR reuniu autoridades do Governo Estadual, Federal, Marinha do Brasil, empresas públicas e privadas como a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Agência Nacional do Petróleo (ANP), Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP) e PerencoDivulgação/Bruno Campos

Publicado 01/09/2021 14:45 | Atualizado 01/09/2021 15:15

Macaé - A abertura do segundo workshop do PROMAR (Programa de Revitalização e Incentivo à Produção de Campos Marítimos) nesta terça-feira (31), em Macaé, marcou a retomada econômica e recuperação dos postos de trabalho no município. De forma híbrida, o encontro reuniu profissionais dos setores petrolífero, energético e imprensa no Hotel Royal, na Praia dos Cavaleiros, das 9h às 17:30h.



Com a presença de autoridades do Governo Federal, Estadual, Marinha do Brasil, empresas privadas e instituições do setor de Petróleo, Gás e Energia e Desenvolvimento Econômico. O evento apresentou números de investimentos e geração de empregos, promissores para os próximos anos. Com perspectiva de mais de US$ 30 bilhões na recuperação de produção na Bacia de Campos, o petróleo nacional volta aos holofotes, com mais credibilidade e longe dos escândalos de corrupção. Recuperando a confiança dos investidores no Brasil.



A partir da revitalização de campos maduros, nos próximos anos, o PROMAR devolve à região, a perspectiva de promover dignidade e qualidade de vida à população através de mais de 200 mil empregos que serão gerados pelas operações a longo prazo.



O prefeito de Macaé, Welberth Rezende (Cidadania) afirmou que o bom diálogo da gestão municipal, com todas as esferas políticas e sociais, faz o município viver um novo momento, no caminho certo da superação:



“A Prefeitura tem trabalhado para criar ambientes favoráveis de negócios, desburocratizando a máquina pública, como por exemplo o novo alvará digital. Nosso objetivo é que novas empresas sejam atraídas a instalarem sedes em Macaé. A prova disso são os mais de 5 mil postos de trabalhos abertos nos primeiros 7 meses deste ano, divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho”, ressaltou o prefeito.



Afirmando que o PROMAR é o divisor de águas na história de Macaé, do Governo do Estado e do Brasil, o prefeito de Macaé pontuou que, com o patamar de excelência na exploração do petróleo, o município é capaz de mudar a trajetória do mercado global de energia:



“Temos a referência, expertise, conhecimento e persistência de milhares de profissionais que juntos foram capazes de criar uma verdadeira cidade flutuante, com plataforma, navios e tubulações que ajudaram a construir o desenvolvimento e prosperidade da produção do petróleo do país. Com a experiência do passado construiremos uma nova história de sucesso. Estou com a melhor expectativa para trazer riqueza e consequentemente empregos para as pessoas, que na minha opinião é o melhor projeto social que podemos oferecer, enfatizou Welberth.



Governos e organizações públicas e privadas unidos na projeção da Capital Nacional da Energia



José Mauro, secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis de Minas e Energias, afirmou ser um orgulho para o Ministério de Minas e Energias realizar o PROMAR em Macaé, a Princesinha do Atlântico, que com todos investimentos que virão da indústria do Petróleo e Gás Natural se transformará a Capital Nacional da Energia.



“Hoje o Brasil é o 7º maior produtor e exportador de petróleo do mundo, com 2,9 milhões de barris por dia. Mas, o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) mostra que, em 2030, a produção será de mais de 5 milhões de barris de petróleo por dia. Entre os 5 maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo. E grande parte dessa produção estará no estado do Rio de Janeiro, especificamente na Bacia de Campos”, anunciou José Mauro.



De acordo com José Mauro, outro objetivo do Promar é viabilizar as descobertas de economicidade marginal, que beneficiará o desenvolvimento da cadeia de bens e serviços, o aproveitamento dos recursos naturais e a arrecadação indireta. “Descobertas dentro do arcabouço regulatório existente não permitem a comercialidade deste campo, mas trabalhando em âmbito do Promar, teremos iniciativas criando ambientes de negócios propícios", explicou.



Segundo o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Farah, este é o maior momento do estado do Rio e da Região Norte Fluminense:



“O Governo Federal está cumprindo seu papel, com foco no desenvolvimento econômico e apostando naquilo que é a maior fonte de receita do país e dos estados: óleo, gás e energia. O Rio está pronto, Macaé está pronta”, pontuou o secretário estadual. Ressaltando que, o Pacto RJ, maior programa da história do Estado do Rio, investirá R$ 17 bilhões e R$ 100 milhões em infraestrutura em todas as 92 cidades, vai gerar até o final do ano que vem, durante a execução do projeto, cerca de 190 mil empregos.



Simone Araujo, diretora da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), participou por videoconferência do evento, reafirmando o compromisso da instituição com o programa, enfatizando a retomada do mercado. Já Heloísa Borges, diretora de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), em discurso presencial, acrescentou que o petróleo nos próximos 100 anos continuará extremamente relevante para o mundo. “Recuperar os campos que seriam descomissionados significa quase 3 bilhões de royalties para o estado do Rio”, disse.

Do desinvestimento à nova era da energia e investimentos nos campos maduros



A Petrobrás começou o desinvestimento na Bacia de Campos, com a descoberta do Pré-Sal na Bacia de Santos, em 2014. Com isso, houve uma queda de 50% na região de Macaé. Com isso, a população vivenciou postos de trabalho e qualidade de vida em queda. Passando por um cenário de medo e incertezas.



A retomada depende da definição dos marcos regulatórios e da rediscussão das concessões de áreas de produção e a viabilidade de parcerias entre as grandes operadoras de petróleo e empresas que apostam no potencial das reservas maduras. O workshop do PROMAR marca a revitalização dos campos maduros, com isso é possível enxergar um novo ciclo de riquezas à caminho.



No último sábado (28), o ministro Bento Albuquerque esteve em Macaé e visitou a Plataforma situada no Polo Pampo, que teve 54% de aumento na produção de petróleo, entre janeiro e julho de 2021, comparado ao mesmo período do ano passado. E o canteiro de obras da Usina Termelétrica Marlim Azul, que utilizará gás natural extraído do pré-sal, complementando a geração de energia no país a partir de 2023.



O ministro ressaltou a importância da Bacia de Campos no desenvolvimento da exploração de petróleo e gás no país e enfatizou a construção de políticas públicas que vêm permitindo a retomada das atividades de óleo e gás na região.



Construções e investimentos em alta na Prestação de Serviços e Varejo



Além do PROMAR, das novas Termelétricas - que terão capacidade de produção de mais de 16 GW de energia pelas rotas 2 e 5 - e do projeto TEPOR, em fase de licenciamento ambiental, com capacidade para movimentação de até 2 milhões de barris de petróleo por dia e também de receber navios de longo curso para movimentação de cargas gerais. As redes varejistas DOM e Assaí também estão construindo suas hiperlojas na cidade, possibilitando a melhor oferta e procura de produtos e geração de empregos.



O novo hospital da Rede D’or em construção, com investimento previsto de R$ 238 milhões no município, será referência em alta complexidade na região. Acompanhando os investimentos, o Aeroporto de Macaé MEA anunciou recentemente o investimento de R$ 160 milhões na cidade, onde ampliará e modernizará suas pistas e saguões para melhor atender a demanda de turistas de negócios e lazer.