Comitiva visitou a plataforma situada no Polo Pampo, uma das áreas estratégicas da Trident para o desenvolvimento de projeto de revitalização dos campos maduros. - Foto: Rui Porto Filho.

Publicado 28/08/2021 22:03 | Atualizado 28/08/2021 22:11

MACAÉ - O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, recebeu neste sábado (28) o Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O encontro fortaleceu as perspectivas de investimentos de US$ 30 bilhões na região com base na estratégia do Programa de Revitalização e Incentivo à Produção de Campos Marítimos (Promar), que será lançado em Macaé, nesta terça-feira (31).



Junto com secretários municipais e estaduais, além do prefeito de Campos, Wladimir Garotinho e do deputado federal Christino Áureo, eles visitaram a plataforma situada no Polo Pampo, uma das áreas estratégicas da Trident para o desenvolvimento de projeto de revitalização dos campos maduros.



“A presença do Ministro em Macaé reforça o posicionamento estratégico da nossa cidade para o mercado de energia do Brasil. As previsões para investimentos a partir da revitalização dos campos maduros são positivas, especialmente na geração de negócios e de empregos”, destaca Welberth.



O prefeito e o ministro também visitaram o canteiro de obras da Usina Termelétrica Marlim Azul, empreendimento que consolida Macaé como a “Cidade Energia”, ao marcar a instalação de uma série usinas termelétricas a gás que juntas terão capacidade de produção de mais de 16 GW de energia.