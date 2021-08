A previsão é que de que a primeira dose seja disponibilizada para adolescentes ocorra logo após o fechamento das aplicações na população maior de 18 anos. - Foto: Rui Porto Filho.

A previsão é que de que a primeira dose seja disponibilizada para adolescentes ocorra logo após o fechamento das aplicações na população maior de 18 anos.Foto: Rui Porto Filho.

Publicado 27/08/2021 22:15 | Atualizado 27/08/2021 22:16

MACAÉ - Macaé realizou nesta sexta-feira (27) a aplicação da primeira dose contra a Covid-19 para a população de 18 anos, no período da tarde, das 13h30 às 16:30h. O atendimento aconteceu nos polos fixos e unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF) na Serra. Na próxima semana, a cidade prossegue com a repescagem para pessoas com 18 anos ou mais.



Com o avanço do calendário vacinal contra a Covid-19, a cidade vai incluiu os adolescentes entre 12 e 17 anos no esquema de imunização, seguindo a nova orientação da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

A previsão é que de que a primeira dose seja disponibilizada para esse novo grupo logo após o fechamento das aplicações na população maior de 18 anos.



A vacinação do público entre 12 e 17 anos, a princípio, será para os portadores de comorbidade e deficiência permanente descritas no Plano Nacional de Imunização (PNI), além das gestantes e puérperas, e jovens sob medidas socioeducativas. A imunização dessa faixa etária será feita com a vacina da Pfizer, de acordo com a orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Entre os critérios de imunização está a apresentação de laudos que comprovem a deficiência e comorbidades descritas no PNI. As datas para aplicação da vacina em jovens entre 12 e 17 anos, que fazem parte do grupo prioritário, será divulgada conforme o recebimento de novas remessas de vacinas, ainda não previsto pela SES.