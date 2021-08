O Seminário foi promovido pela Avante – Educação e Mobilização Social, em parceria com a Petrobras - Divulgação

Publicado 26/08/2021 12:36 | Atualizado 26/08/2021 12:43

Macaé - A valorização da Primeira Infância é fundamental para o desenvolvimento das potencialidades da criança, respeitando a sua individualidade e colocando-a como protagonista de sua história. No Brasil, o cenário atual é dramático para este período de vida, uma vez que quase 48% vivem na pobreza, segundo dados do Observatório do Marco Legal da Primeira Infância. A pandemia acentuou essa vulnerabilidade social e de direitos, numa realidade que inclui pouco ou nenhum acesso à escola, falta de saneamento básico e de abastecimento de água e dificuldades familiares. Com o objetivo de que as crianças sejam prioridade absoluta nas políticas e no atendimento público, o Projeto Primeira Infância Cidadã (PIC) foi lançado em Macaé, nesta quarta-feira, 25.

O Seminário foi promovido pela Avante – Educação e Mobilização Social, em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, como parte da Iniciativa Territórios pela Primeira Infância.

Em formato virtual, o encontro reuniu autoridades municipais e representantes da sociedade civil organizada, onde puderam assistir e contribuir com as propostas do Projeto, sua metodologia participativa de mobilização e qualificação dos diferentes atores sociais e os públicos participantes.

Além disso, durante o evento foi firmado um acordo de cooperação do Projeto Primeira Infância Cidadã (PIC) com a Prefeitura Municipal de Macaé.



Sobre o Projeto Primeira Infância Cidadã (PIC):

O Projeto visa contribuir para a priorização da Primeira Infância na agenda municipal e colaborar para o fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos (SGD), no que se refere à promoção e defesa dos direitos da criança, em 15 municípios brasileiros nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Sergipe.



Segundo a coordenadora do PIC, Ana Luiza Buratto, o projeto tem uma perspectiva muito ampla:

"O PIC produz um diagnóstico, forma pessoas, qualifica a captação de recursos para a primeira infância, atua com a rede de atendimento e assessora, de perto, a revisão e elaboração dos Planos Municipais com a participação dos diversos sujeitos implicados com o Sistema de Garantia dos Direitos”, explicou.