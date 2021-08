O atendimento acontece no período da tarde nos polos fixos e unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF) da Região Serrana - Divulgação

Publicado 26/08/2021 09:53 | Atualizado 26/08/2021 09:54

Macaé - A vacinação da primeira dose para o público geral prossegue em Macaé. Nesta quinta-feira (26) é a vez dos moradores de 19 anos. O atendimento acontece no período da tarde nos polos fixos e unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF) da Região Serrana.

Para serem vacinados, os jovens devem apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência e CPF ou Cartão do SUS.



Outra documento importante é a apresentação do pré-cadastro, através do QR Code impresso, gerado e disponível para consulta pelo site institucional da prefeitura.



Aqueles que possuem mais de 20 anos, e ainda não receberam a primeira dose, também podem se vacinar nesta quinta-feira.