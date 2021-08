Alunos do último curso promovido pelo Xurrasclube recebem seus certificados. - Foto: Arquivo pessoal.

Alunos do último curso promovido pelo Xurrasclube recebem seus certificados.Foto: Arquivo pessoal.

Publicado 25/08/2021 21:26 | Atualizado 25/08/2021 21:29

MACAÉ - Para quem queria aprender ou a aperfeiçoar a técnica de assar a "carninha do fim de semana" e conquistar de vez os elogios dos amigos e da família, a oportunidade chegou. Será realizado no dia 25 de setembro, em Macaé, uma edição do Curso de Churrasco, promovido pelo Xurrasclube. A melhor casa de carnes nobres e cortes especiais da cidade convidou o cheff assador Rafael Fernandes e Alex Azeredo para ministrar a aula, que acontece um dia antes do aniversário da loja.

Os interessados em participar vão aprender técnicas de afiação de facas, apresentação dos cortes, granulometria dos sais, preparo do fogo, diferenças de raças bovinas, além do polêmico ponto ideal da carne, introdução sobre charcutaria (fabricação de linguiças), acompanhamentos e sobremesas.

O curso tem conteúdo completo para o churrasco perfeito com apostila e certificado. Serão 4 horas de prática com degustação e apresentação com cinco cortes.

Publicidade



"Qualquer um pode participar. Temos recebido bastante gente da gastronomia, da carne, e pessoas que interessam apenas em aprendizado para colocar em prática com a família", conta o organizador do evento e proprietário do Xurrasclube, Ralph Barreto.



Para se inscrever, basta entrar em contato por mensagem direta no Instagram do Xurrasclube ou pelo WhatsApp da Loja pelo (22) 996067362. O valor do curso completo custa R$ 250 e o local escolhido para esta edição será o restaurante Na Brasa Boutique de Carnes, localizado na Rua Gondin da Fonseca, 708 - Costa do Sol, Macaé.