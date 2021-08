Publicado 24/08/2021 08:00

Macaé - Começa nesta terça-feira (24) a XIII Conferência Municipal de Assistência Social. O tema deste ano é: "Assistência Social: Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social”. Os encontros vão acontecer até a quinta-feira (26), por meio do YouTube.

A programação tem o objetivo de avaliar a política da assistência social e propor diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (Suas). A iniciativa é da Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Acessibilidade. Podem participar atores envolvidos na Política de Assistência Social subdivididos nas seguintes categorias: Delegado, com direito a voz e voto na conferência; Convidados: participantes parceiros da Política de Assistência Social indicados pelo conselho de assistência social para a participação na conferência com direito a voz; e Observadores: participantes previamente inscritos e selecionados, segundo os critérios estabelecidos e o número de vagas disponíveis.

Publicidade

A Conferência também tem como meta eleger Delegados para a XIII Conferência Estadual de Assistência Social.

Veja a programação completa:

Publicidade

Dia 24/08/2021

14h - Abertura

14h40 - Leitura e aprovação do Regimento Interno

15 horas - Apresentação cultural

15h30 - Palestra: Assistência Social como direito e os desafios na garantia da proteção social – Ney Luis Almeida Teixeira (UERJ)

Publicidade

Dia 25/08/2021

14h - EIXO 1- A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade social como paradigma para gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades.

Facilitadora: Ketenen Rose Medeiros (UFF Campos)

Publicidade

EIXO 2 – Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidade dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais

Facilitadora: Janaina Mandu

EIXO 3 - Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários

Facilitadora: DesianeLamônica

Publicidade

EIXO 4- Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantia de direitos

Facilitadora: Vanessa Rodrigues

EIXO 5 - Atuação do SUAS em Situações de Calamidade Pública e Emergências.

Facilitadora: Adriana Dutra (UFF Campos)

Publicidade

Dia 26/08/2021

14h- Plenária Final/Deliberações a partir das prioridades definidas pelos grupos de Trabalho.

Publicidade

Eleição dos Delegados para a Etapa Estadual.