Segundo a polícia, algumas das mulheres tiveram os pertences e documentos retidos, para evitar que deixassem o local - Divulgação

Publicado 23/08/2021 18:59 | Atualizado 23/08/2021 19:13

Macaé - Agentes da Polícia Civil de Macaé prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (19), uma mulher que mantinha uma casa de prostituição, onde seis mulheres eram exploradas, garantindo lucro com a atividade. Ela foi autuada por exploração de casa de prostituição e rufianismo.

Segundo os agentes, a mulher coagia as prostitutas, impondo cobranças pela estadia e alimentação. Ela também cobrava multas por descumprimento das determinações. Algumas das mulheres tiveram os pertences e documentos retidos, para evitar que deixassem o local, conforme a polícia.



Além dela, um funcionário do estabelecimento também foi conduzido à delegacia, pois estava em posse de entorpecentes. As investigações prosseguem para apurar outros crimes possivelmente cometidos no local. O endereço da ocorrência não foi divulgado pela Civil.