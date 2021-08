As pessoas acima da faixa etária de 21 anos, que ainda não receberam a primeira dose, também podem procurar os polos de vacinação nesta terça-feira - Divulgação

Publicado 23/08/2021 18:24 | Atualizado 23/08/2021 20:31

Macaé - Após suspender, temporariamente, a vacinação contra a Covid-19, Macaé retomou o calendário vacinal nesta segunda-feira (23). A aplicação da primeira dose foi feita para moradores entre 22 e 23 anos. Para receber a primeira dose nesta terça, a população de 21 anos precisa apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência e CPF ou Cartão do SUS.



Para dar prosseguimentos à campanha municipal de vacinação, a prefeitura recebeu, nesta segunda-feira, mais uma remessa com 3.600 doses de vacinas para a 1ª dose e 2.400 doses para a 2ª dose, distribuídas pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde, através do governo estadual do Rio.



A orientação da gestão municipal, é que a população realize o pré-cadastro da vacinação no link disponível no site da prefeitura. É preciso apresentar o QR Code impresso no dia de aplicação das doses na sua faixa etária.