A programação prevista é revisada semanalmente e pode sofrer alterações por motivos técnicos e climáticos - Divulgação/BRK Ambiental

A programação prevista é revisada semanalmente e pode sofrer alterações por motivos técnicos e climáticosDivulgação/BRK Ambiental

Publicado 23/08/2021 17:31 | Atualizado 23/08/2021 17:53

Macaé - As obras para implantação das redes de esgoto para ampliação do sistema de coleta e tratamento em Macaé seguem nos próximos dias, com a previsão de intervenções.Confira a programação:

Centro – Previsão de atuação na Rua Dr. Luiz Bellegard (entre a Avenida dos Jesítas e a Papa João XXIII) para implantação de redes, além de duas frentes na Travessa Sana e na Alcíno Silva para recuperação do pavimento nos próximos dias.

Publicidade

Imbetiba – Há previsão de implantação de redes na Rua Augusto de Carvalho (entre as ruas José Soares Garcia e da Igualdade).

Praia Campista – A previsão é para o prosseguimento da atuação na Otávio Laurindo de Azevedo e a Antonio Russel Valença, ao longo de todo trecho no entorno do Parque da Cidade, devem receber recomposição do pavimento (intertravados), assim como a Professor Gusmão (entre a Alfredo Augusto Bacelar e a Raul Freire Pinheiro).

Publicidade

Cancela Preta – Previsão de trabalhos para recomposição do pavimento (recapeamento asfáltico) na Estrada Comerciante Rocínio Oliveira Fragoso (entre a Professor Sidney Vasconcelos Aguiar e a Izaura Maia Taboada).

Sol y Mar – Na Rua Opala (entre as avenidas Carlos Augusto Tinoco Garcia e Evaldo Costa) há previsão de trabalhos para a implantação de tubulação de grande diâmetro (aproximadamente 600 mm), o que exige um prazo maior de execução, já que envolve estudos e adaptação ao solo.

Publicidade

Programação

Os trabalhos são realizados por trechos e as equipes não necessariamente atuam em todas as vias simultaneamente. São necessários cuidados e a compreensão de quem circula por estes trechos, já que há previsão de interdições (parciais e totais), desvios no fluxo. A atenção à sinalização deve ser redobrada para evitar acidentes, assim como a necessidade da colaboração em não estacionar os veículos nestas ruas nos dias previstos para a realização das obras. Nos casos de emergências médicas ou de serviços essenciais (Bombeiros, Defesa Civil etc.), a passagem será liberada.