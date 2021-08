De acordo com a presidência da Câmara Municipal de Macaé não há nenhuma notificação oficial por parte dos órgãos competentes em relação às fake news divulgadas recentemente. - Foto: João Barreto/Arquivo Secom.

De acordo com a presidência da Câmara Municipal de Macaé não há nenhuma notificação oficial por parte dos órgãos competentes em relação às fake news divulgadas recentemente. Foto: João Barreto/Arquivo Secom.

Publicado 06/08/2021 13:40 | Atualizado 06/08/2021 13:41

MACAÉ - A Câmara dos Vereadores de Macaé emitiu nota desmentindo uma fake news que circula pela cidade nos últimos dias envolvendo o presidente do legislativo, o vereador Cesinha (Pros); e outros servidores da Casa. Conforme o comunicado, para apurar a origem das notícias mentirosas, "que têm como objetivo intimidar a Câmara em momento de votações importantes para a cidade, já foram tomadas medidas judiciais e policiais.

Ainda segundo a Casa, uma política de transparência com a gestão administrativa do parlamento vem sendo aprimorada, respeitando todas as regras e normativas dos órgãos de controle externo e interno. "Macaé deixou para trás a política de ódio e mentira, pois agora é hora de darmos as mãos para enfrentarmos a pandemia da Covid-19, e, principalmente, buscarmos a retomada do desenvolvimento e dos empregos para o nosso povo", diz um trecho da nota.



A Presidência da Câmara, reforçou ainda que tem um dos portais da transferência mais bem avaliados do estado, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), além de promover transparência com as licitações, que são feitas ao vivo, e práticas que modernizam e tornam a Câmara um exemplo para as demais Casas Legislativas.

O comunicado afirma que "não há nenhuma notificação oficial por parte dos órgãos competentes". “Nossa melhor resposta contra mentiras e covardias sempre será o trabalho transparente em prol da população, pois a cidade precisa vencer a pandemia e voltar a gerar empregos”, destacou Cesinha.