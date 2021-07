Calendário foi divulgado após o governo do Estado entregar, na manhã deste sábado (10), 3,3 mil vacinas para a primeira dose e 750 para segunda dose. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Macaé.

Por Bertha Muniz

Publicado 10/07/2021 19:46 | Atualizado 10/07/2021 19:48

MACAÉ - Macaé retoma a vacinação contra a Covid-19 do público geral de 42 anos e a vacinação das lactantes acima de 18 anos em amamentação de crianças acima de 24 meses, nesta terça-feira (13). A informação foi confirmada pela prefeitura, após o governo do Estado efetuar, na manhã deste sábado (10), a entrega de 3,3 mil vacinas para a primeira dose e 750 para segunda dose, destinadas à continuidade da campanha contra a Covid-19.



A aplicação da primeira dose ocorrerá nos polos fixos e nas unidades da Estratégia de Saúde da Família (ESF) na Serra, mas em horários diferentes: na parte da manhã (8h30 às 12h) receberão a primeira dose as lactantes acima de 18 anos em amamentação de crianças acima de 24 meses. Já à tarde (13h às 16h30), serão vacinadas as pessoas de 42 anos.



Vale destacar que para receber a primeira dose é preciso apresentar documento de identificação com foto, CPF ou Cartão do SUS e comprovante de residência. As lactantes precisam apresentar laudo/prescrição médico/enfermeiro que acompanha a criança e que comprove a amamentação.



Segundo o governo municipal, Macaé renovou junto ao Estado o pedido de envio de mais vacinas para garantir a continuidade da vacinação contra a Covid-19 direcionada ao público em geral. Em média, o município registra a vacinação de cerca de 2,8 mil pessoas por faixa-etária da população em geral.



Repescagem suspensa

Devido ao estoque fornecido pelo Estado, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu suspender a repescagem dos grupos prioritários: Profissionais da Saúde, Trabalhadores da Educação, Pessoas com Comorbidades e Pessoas com Deficiência.