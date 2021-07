A sede do 32º BPM fica na Rua Hildebrando Alves Barbosa, s/n na Barra de Macaé. - Foto: Divulgação/Polícia Militar.

A sede do 32º BPM fica na Rua Hildebrando Alves Barbosa, s/n na Barra de Macaé.Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Por Bertha Muniz

Publicado 09/07/2021 18:41 | Atualizado 09/07/2021 18:42

MACAÉ - Aberta no mês de junho, a campanha de agasalho do 32º Batalhão da Polícia Militar de Macaé segue até o próximo dia 30 de julho. Segundo a organização, foram instalados pontos de coleta no 32º BPM com sede em Macaé e nos batalhões das cidades da área de cobertura como Rio das Ostras, que está recebendo os mantimentos na 3ª Companhia.



Idealizado por agentes da corporação, a iniciativa sensibilizou outras unidades espalhadas pela região. A ideia surgiu após as equipes perceberem a carência de agasalhos e roupas do dia a dia entre os moradores, idosos, crianças e adultos e decidiram se mobilizar nessa ação solidária.

Publicidade

O batalhão pede que os interessados doem roupas e cobertores em boas condições de uso. A sede do 32º BPM fica na Rua Hildebrando Alves Barbosa, s/n na Barra de Macaé. Em Rio das Ostras a 3ª Companhia, que fica na Av. dos Bandeirantes, Bosque da Areia em Rio das Ostras, em frente ao Cemitério do bairro Âncora. Compartilhe e colabore!