Prefeito Welberth Rezende destacou que a vacinação continuará avançando no município. Foto: Divulgação/PMM.

Por Bertha Muniz

Publicado 09/07/2021 14:11 | Atualizado 09/07/2021 14:12

MACAÉ - Macaé, no Norte Fluminense, já vacinou mais de 93 mil moradores contra a Covid-19 em cerca de cinco meses de campanha. Nesta semana, ao priorizar a vacinação do público geral e avançar na imunização da população, o município atingiu a marca de 93,7 mil imunizados com a primeira dose.



Entre sábado (3) e quinta-feira (8), 19,2 mil pessoas com idades entre 42 e 50 anos e integrantes de grupos prioritários, de acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI), receberam uma dose da vacina em um dos cinco polos fixos ou nas sete unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) da região serrana.

A vacinação na cidade segue em ritmo acelerado, mas precisou ser suspensa temporariamente, devido à redução do estoque das vacinas. Nessa quinta, estava prevista a imunização para as pessoas de 41 anos. Já na sexta, era a vez de lactantes em amamentação de crianças acima de 24 meses.



A Secretaria Municipal de Saúde disse que já solicitou nova remessa das vacinas ao Governo do Estado e que o carregamento com as doses deve ser entregue no sábado (10). Um novo calendário será lançado após a confirmação do número de vacinas recebido e o público que será imunizado. A previsão é que a vacinação com a 1ª dose volte a ocorrer na próxima semana.

“Vamos vencer com o avanço da vacina, com a dedicação de todos os profissionais da linha de frente e com a colaboração de todos aqueles que estão respeitando as medidas de prevenção”, disse o prefeito, Welberth Rezende.