Vítima foi identificada como Robson Gomes de Souza, de 34 anos.Foto: PCERJ.

Por Bertha Muniz

Publicado 10/07/2021 13:00

MACAÉ - Um homem foi morto a tiros, no fim da noite desta sexta-feira (9), no Engenho da Praia, em Macaé, no Norte Fluminense. O crime ocorreu na Rua Maranhão, por volta das 23h. Segundo a Polícia Militar (PM), uma guarnição foi acionada para verificar um possível homicídio e quando os agentes chegaram ao local, encontraram a vítima, identificada como Robson Gomes de Souza, de 34 anos, já sem vida.

O local foi periciado e o corpo levado para o Instituto Médico Legal (IML) do município. Segundo a Polícia Civil, Robson era natural de Macaé e não possuía anotações criminais. O laudo na necropsia apontou que ele foi morto com tiros na cabeça, peito e abdômen. Ainda não há pistas sobre a motivação e autoria da ação criminosa. Ninguém foi preso. O caso foi registrado na 123ª Delegacia Policial (123ª DP), onde será investigado.