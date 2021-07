Para que o animal seja vacinado, é necessário que o tutor faça um pré-cadastro disponível no site da prefeitura. - Foto: Guga Malheiros/PMM.

Para que o animal seja vacinado, é necessário que o tutor faça um pré-cadastro disponível no site da prefeitura.Foto: Guga Malheiros/PMM.

Por Bertha Muniz

Publicado 12/07/2021 10:33 | Atualizado 12/07/2021 10:34

MACAÉ - Nesta terça-feira (13) Macaé dará início à campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos. A expectativa do município é que sejam imunizados 30 mil animais em 15 dias. A vacinação será realizada em polos fixos que vão funcionar das 9h às 16h, além de imunização em formato volante.

Ao todo, 140 funcionários vão participar da campanha, incluindo toda a equipe de agentes de combate a endemias. Para que o animal seja vacinado, é necessário que o tutor faça um pré-cadastro disponível no site da prefeitura. No dia da vacinação, é necessário apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. O cão ou gato deve ter mais de seis meses de idade.

A campanha tem como objetivo controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo, consequentemente, a raiva humana. A ação é promovida pela Coordenação Especial de Promoção da Saúde dos Animais e Controle de Zoonoses (CEPSACZ) e acontece de forma gratuita.

O novo formato da campanha substitui o domiciliar, que vacinou 1,3 mil animais e teve fim na quinta-feira (8). A mudança leva em consideração o atual bandeiramento verde do município nos indicadores da pandemia. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-022-6461 ou pelo e-mail [email protected]

Confira o cronograma:

13 de julho

Lagomar I - Av. Bandeirantes com W 12 Em frente à UPA

Lagomar II - Av. Bandeirantes com 20 SINDISERV

Lagomar III - Rua W5 com Rua W28

Parque Aeroporto I - Zelita Rocha

Parque Aeroporto II - Praça Principal

Parque Aeroporto II - Praça da Ampla

14 de julho

Ajuda de Baixo - Subestação Enel

Ajuda de Cima - Rotatória

Fronteira - Praça

Nova Esperança - Varandão

Nova Holanda - ESF da Rua 9

Barra / Brasília – Pescadores

15 de julho

Malvinas I - Ponto final - CEU

Malvinas II - campo de futebol

Aroeira - Praça Arlindo Mourão

Nova Macaé - Guarita

Morro de São Jorge - Quadra de Esportes

Virgem Santa - Praça do Bairro

16 de julho

Miramar - Praça da Estação

Visconde - Praça Igreja Santo Antônio

Novo Horizonte - campo de futebol

Mirante da Lagoa - Praça principal do Bairro

ESF – Cajueiros

Imbetiba - Orla

17 de julho (Dia D)

Lagomar - Próximo à UPA

Aeroporto - Praça principal

Barreto - UBS-Animal

Barra - Praça dos Navegantes

Aroeira - Praça CIEP Carlos Emir Mussi

Visconde - Praça da Igreja Santo Antônio

Centro - Praça Washington Luiz

Córrego do Ouro Praça - UBS Animal