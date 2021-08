Nos dias 11 e 12 de setembro, o clube Kwanita irá participar da 1° etapa do Campeonato de Canoagem Va'a Costa do Sol, na Lagoa de Imboassica, em Macaé - Divulgação

Publicado 23/08/2021 16:15 | Atualizado 23/08/2021 16:26

Macaé - Usada como meio de transporte há três mil anos, a canoa havaiana tem a sua origem na Polinésia, região conhecida por agrupar ilhas do Pacífico, entre elas o Havaí, atualmente território dos Estados Unidos. Hoje, se tornou um esporte ganhando cada vez mais adeptos no Brasil. Em Macaé, a modalidade chama a atenção na orla da praia de Imbetiba, por meio do clube Kwanita Va'a, que significa Deus é Gracioso, nome escolhido em razão da fé e da espiritualidade da fundadora Clarice Teixeira.

"A proposta inicial era ter um momento para treinos ao mar, uma alternativa para realizar minhas atividades físicas com ênfase em competições, mas fui muito motivada pelos amigos a abrir o clube, em janeiro de 2021", comentou Clarice.



Atualmente, o Kwanita possui 40 membros. Alguns, praticam a atividade às 5h30 e são presenteados com o nascer do sol, cada dia um espetáculo novo.

Os benefícios da modalidade são muitos, desde os físicos aos psicológicos Divulgação



O percurso do dia é de acordo com a condição do mar. Segundo Clarice, em dias de calmaria é normal percorrerem aproximadamente 6,5Km, por aula. Pontos turísticos de Macaé como: Farol Velho, Forte Marechal Hermes, Ilha da Caieira, fazem parte da rota do clube. Em dias específicos, os atletas se animam a remarem até o Arquipélago de Santana ou até à Praia das Pedrinhas, percorrendo toda orla de Macaé.



"Eu comecei remando na Lagoa de Imboassica, mas no mar o esporte tem mais aventura. O balançar das ondas é contagiante e revigora as energias. Tivemos lindas oportunidades de assistir o nado de tartarugas e golfinhos. Já na Lagoa a prática é mais calma, terapêutica, que também tem muito valor", observou.



Os benefícios da modalidade são muitos, desde os físicos aos psicológicos. Vale destacar aqueles relacionados à perda de peso, melhora no condicionamento físico, tonificação dos músculos, autoestima, socialização e a relação direta com a natureza.



O único requisito é saber nadar. Mesmo assim, existe uma técnica chamada "huli", que por prudência ela é um dos primeiros aprendizados que um remador iniciante precisa receber.



Os interessados devem fazer uma aula experimental e entrar em contato com a direção para efetivar os seus cadastros, adquirir o uniforme e escolher o dia em que irá praticar o esporte.



Nos dias 11 e 12 de setembro, o clube Kwanita irá participar da 1° etapa do Campeonato de Canoagem Va'a Costa do Sol, na Lagoa de Imboassica, em Macaé. Será a primeira vez que o clube participa de um campeonato.



