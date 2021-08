O "Castelo Verde" é uma forma de refletir sobre uma escola mais verde, preservando os espaços, reduzindo a produção de lixo, o desperdício de energia e de água - Divulgação

Publicado 23/08/2021 16:10

Macaé - Em pouco mais de dois meses de atividades, os alunos do Instituto Nossa Senhora da Glória – INSG/Castelo se mobilizaram para desenvolver ações de preservação do meio ambiente. Na última semana, fechando a programação do projeto “Castelo Verde”, ocorreu o plantio de dez mudas de ipês amarelos no pátio do estacionamento da instituição. A ação contou com a presença de alunos que representaram os segmentos educacionais do Colégio Castelo e discentes da Faculdade Católica Salesiana, além de professores, coordenadores, equipe diretiva e funcionários técnico-administrativos.

O projeto "Castelo Verde" constitui uma proposta inédita que uniu o Ensino Médio e o Ensino Fundamental II, visando à promoção da preservação do meio ambiente, atendendo aos anseios do Pacto Educativo Global, proposto pelo Papa Francisco.

O organizador do projeto, Prof. Maycon Granados, explica que o trabalho surgiu com a intenção de sensibilizar os alunos para as questões ambientais presentes em nosso ambiente escolar. “Não tem como a gente viver num momento como o de hoje sem pensar na sustentabilidade e no legado que podemos deixar para essas e as futuras gerações. O “Castelo Verde” é uma forma de refletirmos sobre uma escola mais verde, preservando os espaços, reduzindo a produção de lixo, o desperdício de energia e água, tudo isso aliando o desenvolvimento tecnológico que nós temos com a preservação do meio ambiente”, explica.

Palestras e rodas de conversa referentes a temas ligados à educação ambiental contaram com a participação de pesquisadores de universidades da região e da Faculdade Católica Salesiana. Os alunos participaram ainda de aulas temáticas, jogos e diversas atividades, de forma remota e presencial, relacionadas a uma escola mais sustentável, à proteção do meio ambiente e ao cuidado com a casa comum. As disciplinas envolvidas foram: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Biologia, Química, Física, História, Artes e Ensino Religioso.