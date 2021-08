Os cursos online da ECG são ofertados no formato de turma, ou seja, com data de início e fim de execução - Divulgação

Publicado 24/08/2021 10:40 | Atualizado 24/08/2021 10:53

Macaé - A Controladoria Geral do Município divulga diversos cursos gratuitos oferecidos pela Escola de Contas e Gestão (ECG), do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). As modalidades online para os servidores públicos podem ser acessadas aqui no Ambiente Virtual de Aprendizagem. Após a inscrição, o órgão ainda confirmará a participação ou não na turma solicitada.

O objetivo é capacitar os servidores em várias áreas, como: Noções Introdutórias de Licitação e Contratos Administrativos; Elaboração e Avaliação do PPA: bases conceituais; Introdução à Política de Saúde; Controle Social e os Tribunais de Contas; Contratação Direta - Dispensa e Inexigibilidade de Licitação; Administração de Conflitos; Ética, uma questão de escolha; Improbidade Administrativa; Atendimento ao Público; Administração do Tempo; Aperfeiçoamento em Fiscalização do Fundeb; Como Funciona o Poder Legislativo Municipal para vereadores, assessores e sociedade em geral; A Função Fiscalizadora dos Tribunais de Contas.

Os cursos online da ECG são ofertados no formato de turma, ou seja, com data de início e fim de execução. Cada curso na modalidade a distância possui uma carga horária específica e um período previsto para sua realização, dividido por semanas. Para receber o certificado do curso, o aluno deverá obter nota mínima de 60 (sessenta) pontos.

"A grade curricular excelente e a experiência ofertada pela Escola de Contas irão beneficiar o servidor com conhecimento e bagagem curricular para aplicação em seu ambiente de trabalho, totalmente gratuito", destaca o subcontrolador geral, Filipe Mothé, representante do município na Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ.